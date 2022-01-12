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Гербольдт призвала заранее не праздновать победу россиян в произвольной программе у мужчин на ЧЕ

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Фигуристка Катарина Гербольдт воздержалась от прогноза результатов произвольной программы у мужчин на чемпионате Европы. По итогам короткой программы первые три места заняли россияне, но, по мнению Гербольдт, не стоит преждевременно поздравлять их.

«По короткой программе видно, что наши мальчики готовы. Но утверждать что-то о произвольной программе, наверное, слишком рано, плохо начинать праздновать победу до того, как соревнования закончены. Поэтому я не стала бы делать никаких прогнозов. Я знаю, что все трое могут кататься чисто, контент у них хороший — и готовность тоже хорошая. Естественно, сейчас решается вопрос, кто поедет на Олимпиаду, и, конечно, ребята будут за это бороться. Возможности у каждого хорошие и никто не захочет это место отдавать. Нас ждет серьезная борьба, каждый из них приложит максимум усилий», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Короткую программу выиграл Андрей Мозалев, второе место занял Марк Кондратюк, а третье — Евгений Семененко. Медали будут разыграны в произвольной программе, прокаты запланированы на пятницу, 14 января.

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