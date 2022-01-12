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Фигурист Мозалев лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

На чемпионате Европы по фигурному катанию завершилась мужская короткая программа, после которой российские спортсмены заняли три первых места.

Лидирует в соревнованиях Андрей Мозалев, который набрал 99,76 балла. На второй строчке располагается Марк Кондратюк (99,06). Замыкает тройку сильнейших Евгений Семененко (99,04).

Все три российских фигуриста показали лучшие результаты по количеству баллов в карьере.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Спортсмены будут выступать в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух заявил, что Михаил Коляда имел все шансы на победу на предстоящем чемпионате Европы.

«Не думаю, что это критично для нашей сборной. Очень жаль Михаила: в прошлом году, когда он был в очень хорошей форме, чемпионат Европы просто не проводился. В этом году у Коляды были все шансы выиграть ЧЕ, не будет североамериканцев и японцев — главных конкурентов. Очень жаль, что такой большой и весомый титул обходит Коляду стороной», — сказал Авербух.

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