Чемпион мира рассказал о преимуществе норвежских лыжников над российскими

Канадский чемпион мира по лыжным гонкам Девон Кершоу рассказал, за счет чего норвежские лыжники имеют преимущество над российскими. Слова Кершоу передает FasterSkier.

«Было бы интересно посмотреть на то, как большие команды отправляют кого-то в атаку, а другая команда пытается этого беглеца догнать или та же команда умышленно сбивает темп в группе. Мы иногда видим подобное в исполнении норвежцев, но россияне никогда даже не пытаются», — заявил Кершоу.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду.

На Олимпиаду в составе сборной России поедут Устюгов Сергей, Червоткин Алексей, Якимушкин Иван, Большунов Александр, Мальцев Артем, Семиков Илья, Спицов Денис, Терентьев Александр, Рыгалина Анастасия, Сорина Татьяна, Степанова Вероника, Ступак Юлия, Васильева Лилия, Истомина Мария, Мацокина Христина, Непряева Наталья.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.