Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский 00:47
Захарова усмотрела противоречие в словах Блинкена 00:42
Гранат: со Смоловым «Динамо» будет бороться за чемпионство 00:42
Заслуженная крыса-сапер из Камбоджи умерла в возрасте 8 лет 00:32
В Люберцах обнаружили обезглавленную пенсионерку 00:27
Сайт НХЛ: Овечкин — форвард зависимый, ему нужно чаще подносить патроны 00:24
В Германии заявили о поддержке «Северного потока — 2» 00:20
В Белом доме прокомментировали осведомленность Байдена результатами переговоров... 00:01
Посольство России назвало переворачиванием фактов заявления США о вызванном... 11.01.2022, 23:59
Бывший тренер клуба АПЛ может возглавить «Краснодар» 11.01.2022, 23:51
Бесплатная ставка 1000 р.

Чемпион мира рассказал о преимуществе норвежских лыжников над российскими

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Vesa Moilanen/Lehtikuva/Reuters

Канадский чемпион мира по лыжным гонкам Девон Кершоу рассказал, за счет чего норвежские лыжники имеют преимущество над российскими. Слова Кершоу передает FasterSkier.

«Было бы интересно посмотреть на то, как большие команды отправляют кого-то в атаку, а другая команда пытается этого беглеца догнать или та же команда умышленно сбивает темп в группе. Мы иногда видим подобное в исполнении норвежцев, но россияне никогда даже не пытаются», — заявил Кершоу.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду.

На Олимпиаду в составе сборной России поедут Устюгов Сергей, Червоткин Алексей, Якимушкин Иван, Большунов Александр, Мальцев Артем, Семиков Илья, Спицов Денис, Терентьев Александр, Рыгалина Анастасия, Сорина Татьяна, Степанова Вероника, Ступак Юлия, Васильева Лилия, Истомина Мария, Мацокина Христина, Непряева Наталья.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть