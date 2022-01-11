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Журова высказалась о недопуске белорусских лыжниц на Олимпиаду

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РИА Новости

Депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о недопуске белорусских лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович к международным соревнованиям, передает «Спорт-Экспресс».

«Если они первые номера и их не пускают, то это одно дело. Если они не первые, то это хорошая возможность попытаться через Олимпийский комитет попасть на игры. Надо было делать это заявление раньше», — сказала Журова.

Напомним, спортсменки заявили, что их не пускают их на Олимпийские игры — 2022 в Пекине за поддержку оппозиционных сил.

Напомним, на летних Играх-2020 белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала решение тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Тимановская заявила, что не хочет оставаться в Белоруссии и намерена просить убежище в Европе. Кроме того, она в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам 25-летней спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Летом 2021 года она перебралась в Польшу.

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