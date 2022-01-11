Тихонов отреагировал на возможное использование запрещенной смазки шведскими и норвежскими лыжниками

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на новость о том, что шведские и норвежские лыжники могли использовать запрещенные смазки на Кубке Скандинавии, передает «Спорт-Экспресс».

«Если данный процесс запрещен, то, конечно, это все мошенничество. Каждый пытается выиграть и зацепиться за любой шанс. Сделают все, что угодно ради достижения цели», — сказал Тихонов.

На данный момент имена нарушителей не разглашаются. Некоторые из спортсменов уже признались, что применяли данные запрещенные смазки.

FIS в последние годы пыталась найти метод для выявления подобного рода нарушений, но этого сделать не удалось, поэтому между федерациями всех стран подписано соглашение об отказе от использования смазок, содержащих фтор.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о скандале с запрещенными смазками на Кубке Скандинавии.