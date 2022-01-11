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Чемпионка ОИ считает, что отмена этапов Кубка мира повлияет на результат Олимпиады

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

«Пара гонок точно бы пригодилась ребятам перед Олимпиадой. Старты очень нужны. Видимо, остается вариант только бегать между собой. Соревновательность необходима. До Олимпиады еще месяц. Это большой перерыв. Это проблема, которая может повлиять на результат», — передает слова Резцовой «Чемпионат».

Напомним, что 10 января Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила об отмене последнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Словении. Это уже вторая отмена в этом месяце. Ранее также был отменен следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был стартовать 14 января во Франции.

В настоящий момент в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Клебо, следом за ним расположился россиянин Александр Большунов.

У девушек рейтинг возглавляет россиянка Наталья Непряева, которая в начале месяца стала победительницей «Тур де Ски». Вторую строчку занимает шведка Эбба Андерсон, третью — Джессика Диггинс из США.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как отразится отмена этапов Кубка мира на подготовке.

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