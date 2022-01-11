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Бородавко рассказал, на что повлияет отмена этапа Кубка мира по лыжным гонкам

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об изменениях в подготовке команды в связи с отменой этапа Кубка мира в Словении.

«Теперь, конечно, будут определенные коррективы в подготовке, придется немного изменить наши планы. Будем думать по поводу проведения каких-то гонок между собой, чтобы провести непосредственную подготовку перед Олимпийскими играми. Мы будем продолжать готовиться к Олимпиаде в штатном режиме, ждать и надеяться, что соревнования в Китае будут проведены», — передает слова Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что 10 января Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила об отмене последнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Словении с 21 по 23 января. Это уже вторая отмена в этом месяце. Ранее также был отменен следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был стартовать 14 января во Франции. Причина отмены стартов — рост коронавирусной инфекции.

Следующим соревнованием будут уже Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что лыжники сборной Швеции и Норвегии подозреваются в использовании запрещенных смазок.

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