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Траньков отреагировал на участие первого небинарного спортсмена в ОИ

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РИА Новости

Российский фигурист, а ныне тренер Максим Траньков прокомментировал информацию об участии первого небинарного спортсмена Тимоти Ледюка в Олимпийских играх.

«Я спокойно и толерантно отношусь ко всем. Сейчас он вместе с Кейн-Гриббл выиграл чемпионат США во второй раз. Также они дважды попали в первую десятку на первенстве планеты. Это хорошая пара, но и назвать ее топовой не могу. Бороться за медали в личном турнире им будет крайне непросто, если, конечно, не вмешается в распределение наград пандемия коронавируса с неожиданными положительными тестами. А вот в командном они вполне могут помочь сборной США подняться на пьедестал», — передает слова Транькова RT.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Напомним, что Американская федерация фигурного катания включила в состав сборной фигуриста, который открыто говорит о своей небинарной гендерной идентичности.

Ледюк стал первым среди мировых спортсменов, кто заявил об этом. Это значит, что фигурист не относит себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам». С 2021 года он стал использовать местоимения «они» для обозначения половой принадлежности человека.

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