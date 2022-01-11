Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Северная Корея запустила «неизвестный снаряд» в сторону Японского моря 01:51
ВШЭ: проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10... 01:43
В США скончался миллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному... 01:39
Новый минерал открыли на Камчатке 01:31
Газзаев объяснил, что добавит возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА 01:22
Берни Сандерс назвал главную ошибку демократов 01:22
Церемония прощания с телеведущими братьями Богдановыми прошла в Париже 01:08
Украинский депутат: США уже договорились с Россией не принимать Украину в НАТО 01:07
Лыжники сборной Швеции и Норвегии подозреваются в жульничестве со смазками 01:04
США и еще пять стран призвали КНДР прекратить ракетные испытания 01:03
Бесплатная ставка 1000 р.

Орлов рассказал, на кого из российских футболистов стоит обратить внимание «Зениту»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» необходимо обратить внимание на российский рынок игроков и выделил полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, права на которого принадлежат «Краснодару».

«Уткин — хороший игрок, я видел, что на него претендует три топ-клуба! Думаю, он сейчас выглядит даже лучше, чем Фомин из «Динамо». И «Зениту» сейчас надо собирать хороших россиян, чтоб в заявке было 25 отличных игроков, в «Зенит» же пойдут. Надо брать, смотреть, пробовать. Так что надо искать игроков в России, делать большую ротацию, нельзя упираться в одного Дзюбу — это смешно. Его время уже прошло», —цитирует Орлова «Рейтинг Букмекеров».

В этом сезоне Уткин провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился четырьмя забитыми мячами. Остаток этого сезона полузащитник проведет на правах аренды в грозненском «Ахмате». Он является воспитанником «Краснодара» и права на игрока принадлежат этому клубу. Контракт футболиста с «быками» действует до лета 2023 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил трансфер нападающего Ивана Сергеева в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть