Орлов рассказал, на кого из российских футболистов стоит обратить внимание «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» необходимо обратить внимание на российский рынок игроков и выделил полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, права на которого принадлежат «Краснодару».

«Уткин — хороший игрок, я видел, что на него претендует три топ-клуба! Думаю, он сейчас выглядит даже лучше, чем Фомин из «Динамо». И «Зениту» сейчас надо собирать хороших россиян, чтоб в заявке было 25 отличных игроков, в «Зенит» же пойдут. Надо брать, смотреть, пробовать. Так что надо искать игроков в России, делать большую ротацию, нельзя упираться в одного Дзюбу — это смешно. Его время уже прошло», —цитирует Орлова «Рейтинг Букмекеров».

В этом сезоне Уткин провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился четырьмя забитыми мячами. Остаток этого сезона полузащитник проведет на правах аренды в грозненском «Ахмате». Он является воспитанником «Краснодара» и права на игрока принадлежат этому клубу. Контракт футболиста с «быками» действует до лета 2023 года.

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