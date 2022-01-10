Траньков назвал адекватной замену Коляды на Мозалева

Российский фигурист, а ныне тренер Максим Траньков отреагировал на замену в составе сборной России по фигурному катанию в преддверии стартующего 10 января чемпионата Европы.

«Всегда плохо, когда травмируется спортсмен, тем более такого уровня, как Коляда. Не сказать, что Мозалев в этом сезоне суперстабильно катался. Но в произвольных программах Андрей показывал очень хороший результат. Абсолютно адекватная замена. Мозалев заслужил быть первым запасным на этот чемпионат», — передает слова Транькова «Чемпионат».

Напомним, что 9 января стало известно о снятии Коляды с турнира. 26-летний фигурист получил травму на тренировке. На предстоящем чемпионате Европы его заменит Андрей Мозалев.

На прошедшем чемпионате России Мозалев занял третье место, уступив только Михаилу Коляде и Марку Кондратюку, которые завоевали второе и первое место соответственно.

В активе Мозалева золотая медаль чемпионата мира среди юниоров в 2020 году. В прошлом сезоне он в составе команды Алины Загитовой стал победителем на Кубке Первого канала.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в столице Эстонии, в спортивном комплексе «Тондираба».

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил вероятность выступления Коляды на Олимпиаде в Пекине.