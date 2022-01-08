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Резцова — о победе в сингл-миксте: уходя на штрафной круг, думала, что это позор

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РИА Новости

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в паре с Антоном Бабиковым в сингл-миксте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Уходя на штрафной круг, думала, что это позор. А уже сейчас есть ощущение, что мы молодцы.

Антон сказал, что ругал меня на последней «стойке», чтобы я не промазала. Во время гонки были мысли, что мы на первом месте. Но когда я пришла на рубеж подумала, что плевать на каком месте я бегу, так как нужно работать здесь и сейчас», – сказала 25-летняя спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Россияне совершили 12 промахов на огневых рубежах и пробежали один штрафной круг.

Второй к финишу пришла команда Австрии, в составе которой выступили Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Бронзу завоевали украинские спортсмены Дарья Блашко и Артем Тищенко.

В последний раз россияне брали медаль или выигрывали сингл-микст на Кубке мира 6 февраля 2015 года на этапе в чешском Нове-Место. Тогда победу одержали Алексей Волков и Яна Романова.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил победу Антона Бабикова с Кристиной Резцовой в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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