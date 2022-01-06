Российский тренер о ситуации в Казахстане: это просто ужасно

Российский тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Сергей Воронов рассказал о ситуации в стране, передает РИА «Новости».

«Вся группа в безопасности, все нормально. Второй день не тренируемся. В России все происходящее здесь показывают. Воочию это наблюдать не то, что страшнее. Ужасно, когда страну охватывают такие события», — сказал Воронов.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» из Нур-Султана и казанским «Ак Барсом» перенесен в Россию из-за ситуации в Казахстане.