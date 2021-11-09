Загитова — о доверии к людям: мне это дается тяжело

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась, что ей достаточно проблематично рассказывать людям больше о себе.

В социальной сети Instagram спортсменка задала своим подписчикам вопрос, как они относятся к тому, что она будет более подробно делиться различным моментами из своей жизни.

«Вам легко открываться людям? Рассказывать о себе, делиться своими мыслями? Честно, мне это дается тяжело. Но нужно уметь преодолевать себя. Учиться новому. Пробовать непривычное», — написала фигуристка в Stories своего Instagram.

Загитова, выигравшая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при, заявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С тех пор она занята в различных ледовых шоу, а также выступает в роли ведущей в программе «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, ведущая «Ледникового периода» Загитова взяла интервью у пары двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина после их выступления в шестом выпуске шоу. В частности, Загитову удивил яркий образ, в котором предстала Медведева.