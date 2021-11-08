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Косторная удалила запись в Instagram с благодарностью Тутберидзе

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная удалила запись в Instagram с благодарностью тренеру Этери Тутберидзе и хореографу Даниилу Глейхенгаузу.

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю», — написала спортсменка в посте, которого теперь нет на ее странице в соцсети.

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который прошел в Ванкувере, Косторная набрала по сумме двух программ 214,54 балла и заняла третье место в соревнованиях одиночниц.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Перед стартом сезона-2020/21 фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако спустя год она вернулась к специалисту.

Ранее Глейхенгауз рассказал, что мешает Косторной добиваться максимума.

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