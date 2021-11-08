«Спартак» не может победить больше месяца

В матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» сыграл вничью со столичным «Локомотивом» (1:1).

В составе красно-зеленых мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

Последняя победа красно-белых датирована 3 октября, когда подопечные Руя Витории обыграли в гостях грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. С того момента команда провела пять игр.

В чемпионате России были две ничьи с московским «Динамо» (2:2) и «Ростовом» (1:1), а также разгромное поражение 1:7 от петербургского «Зенита». В Лиге Европы красно-белые проиграли и сыграли вничью с «Лестером» (3:4, 1:1). Шестой – матч против «железнодорожников». «Спартак» не побеждает уже месяц на протяжении шести матчей.

После 14 туров РПЛ «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что главный тренер «железнодорожников» Маркус Гисдоль – ручной человек, он делает абсолютно все, что скажет Ральф Рангник.