Кафельников ответил на обвинения в «жульничестве» на Кубке Билли Джин Кинг

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников отреагировал на высказывание Пэм Шрайвер о жульничестве сборной России на Кубке Билли Джин Кинг.

Напомним, перед второй встречей финала турнира с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову, которая получила травму колена. В результате Самсонова переиграла Бенчич со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Позднее на пресс-конференции команда Швейцарии назвала это решение нечестным.

«Я считаю, что эти обвинения появились от того, что человек не подумал, прежде чем их предъявить. В этом никакого жульничества нет. Замена игрока — часть тактических действий», — цитирует Кафельникова «Матч ТВ».

В первом финале Дарья Касаткина одержала победу над Джил Тахман со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что сборная России выиграла этот турнир пятый раз и впервые за 13 лет.

До 2020 года турнир проводился под названием Кубок Федерации, в сентябре были переименованы в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на обвинения в жульничестве.