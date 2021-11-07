Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается «еврозима» 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Бесплатная ставка 1000 р.

Кафельников ответил на обвинения в «жульничестве» на Кубке Билли Джин Кинг

close
100%
РИА Новости

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников отреагировал на высказывание Пэм Шрайвер о жульничестве сборной России на Кубке Билли Джин Кинг.

Напомним, перед второй встречей финала турнира с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову, которая получила травму колена. В результате Самсонова переиграла Бенчич со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Позднее на пресс-конференции команда Швейцарии назвала это решение нечестным.

«Я считаю, что эти обвинения появились от того, что человек не подумал, прежде чем их предъявить. В этом никакого жульничества нет. Замена игрока — часть тактических действий», — цитирует Кафельникова «Матч ТВ».

В первом финале Дарья Касаткина одержала победу над Джил Тахман со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что сборная России выиграла этот турнир пятый раз и впервые за 13 лет.

До 2020 года турнир проводился под названием Кубок Федерации, в сентябре были переименованы в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на обвинения в жульничестве.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть