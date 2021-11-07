Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается «еврозима» 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Бесплатная ставка 1000 р.

Канадский тренер рассказал, когда Медведева показала свое лучшее выступление

close
100%
Пресс-служба шоу «Анна Каренина»

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о том, почему российская фигуристка Евгения Медведева прекратила с ним сотрудничество.

«Медведева очень хотела тренироваться в Канаде. Она поехала на шоу в Японию, а обратно смогла вернуться только в Россию. После этого она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать. Евгения написала мне об этом. Было очень любезно и вежливо с ее стороны, что я узнал об этом от нее, а не от других.

Евгения продолжает многое давать фигурному катанию, даже сейчас, перейдя в профессионалы. Она отлично взаимодействует с болельщиками, комментирует на ТВ, принимает участие в шоу… Она блистательна. Медведева может работать и аналитиком фигурного катания.

Помню, как осенью 2019 года сопровождал ее на Гран-при России, на ее последнем полноценном турнире. Тогда, по моему мнению и по мнению многих специалистов, она исполнила свое лучшее выступление за всю карьеру», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее Евгения Медведева ответила на вопрос, перейдет ли она в парное катание.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть