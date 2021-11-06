Мостовой рассказал, почему не становится тренером

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, почему не стал тренером или спортивным директором после завершения игровой карьеры.

«Да, меня это привлекало, я всегда хотел быть в этой области, но для многих я очень неудобный человек. Почему? Да, потому что я хорошо знаю футбол, я был хорошим игроком, у меня есть свой характер, и некоторым людям не хотелось бы иметь рядом с собой таких людей, как я.

В России меня спрашивают, почему я не хочу стать тренером. Хочу, но мне никто не звонит», — приводит слова Мостового AS.

Мостовой выступал в испанском чемпионате за «Сельту» из Виго и «Алавес». За клуб из Галисии россиянин в период с 1996 по 2004 год провел 276 матчей и забил более 60 голов, а также получил прозвище «Царь».

Помимо испанских клубов Мостовой также выступал за московский «Спартак», лиссабонскую «Бенфику», «Кан», «Страсбур».

С 1992 по 2004 год Мостовой вызывался в национальную команду России.

Ранее Александр Мостовой заявил, что игроку «Спартака» Зелимхану Бакаеву надо давать больше игрового времени.