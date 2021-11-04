Порноактриса Эльфи оценила внешние данные Загитовой и Медведевой

Российская порноактриса Ева Эльфи оценила внешние данные самых известных отечественных фигуристок — Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

«Смогла бы я дать свою оценку внешним данным этих девушек? Фигурное катание меня тоже завораживает, приводит в восторг эстетика элементов. Поклонникам рекомендую не спорить, они обе очень симпатичные девушки», — приводит слова Эльфи Sport24.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский заявил, что популярность фигурного катания начала расти не из-за Евгении Медведевой и Алины Загитовой.