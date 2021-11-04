Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Большой театр передал российским военным в Сирии памятные подарки 12:03
Мельникова назвала самые сложные снаряды в гимнастике 11:55
Лукашенко показали новый вариант конституции Белоруссии 11:51
В Госдуме не исключили распространения геномной регистрации на всех россиян 11:47
Тренер «Детройта» рассказал, в каком случае интересно наблюдать за игрой... 11:40
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства 11:40
Украинские пограничники не наблюдают активности ВС РФ у своих границ 11:39
Врач объяснил, как избавиться от тревожности в нерабочие дни 11:31
Белорусские военные отправились в Россию на учения «Нерушимое братство... 11:29
Девушка Хованского рассказала о проблемах со здоровьем у блогера 11:19
Бесплатная ставка 1000 р.

Ставиский: популярность фигурного катания начала расти не из-за Медведевой и Загитовой

close
100%
РИА Новости

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский рассказал о популярности фигурного катания.

«В популярности фигуристы пока отстают от футболистов? Слава богу, что популяризация. Все началось с Ильи Авербуха, когда у него пошел «Ледниковый», сразу приток детей в школы десятикратно увеличился. Бум фигурного катания связываю с «Ледниковым». Это статистика показала. Нам это говорили старшие тренеры различных школ в Москве.

Многие считают, что это из-за противостояния Медведевой и Загитовой в Пхенчхане? Нет! Когда пошел еще первый «Ледниковый», рейтинг был очень высокий. Стали детей приводить, а потом уже пошло дальнейшее развитие спорта. И шоу Ильи Авербуха, и ледовые спектакли, и потом соревнования начали показывать. Раньше ничего не показывали!

Сейчас транслируют даже какой-то Кубок России в Сызрани. Популярность начала расти далеко не с Алины Загитовой и Жени Медведевой», – приводит слова хореографа «СЭ».

Ранее чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух пригласил ее и сестру Арину принять участие в шоу «Ледниковый период».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть