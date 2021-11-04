Ставиский: популярность фигурного катания начала расти не из-за Медведевой и Загитовой

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский рассказал о популярности фигурного катания.

«В популярности фигуристы пока отстают от футболистов? Слава богу, что популяризация. Все началось с Ильи Авербуха, когда у него пошел «Ледниковый», сразу приток детей в школы десятикратно увеличился. Бум фигурного катания связываю с «Ледниковым». Это статистика показала. Нам это говорили старшие тренеры различных школ в Москве.

Многие считают, что это из-за противостояния Медведевой и Загитовой в Пхенчхане? Нет! Когда пошел еще первый «Ледниковый», рейтинг был очень высокий. Стали детей приводить, а потом уже пошло дальнейшее развитие спорта. И шоу Ильи Авербуха, и ледовые спектакли, и потом соревнования начали показывать. Раньше ничего не показывали!

Сейчас транслируют даже какой-то Кубок России в Сызрани. Популярность начала расти далеко не с Алины Загитовой и Жени Медведевой», – приводит слова хореографа «СЭ».

Ранее чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух пригласил ее и сестру Арину принять участие в шоу «Ледниковый период».