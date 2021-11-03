Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сестра обвиненного в насилии Зейна Малика намекнула, что в ссоре виновата Хадид 14:39
Гурбангулы Бердымухамедов восхитился «КамАЗом» 14:38
Суд в Москве смягчил наказание напавшему на геев у Курского вокзала 14:37
Власти Курской области продлили нерабочие дни 14:31
Европе пророчат «тепловые волны Люцифера» раз в три года 14:28
Москвичка выстрелила в дворника якобы из-за плохой уборки двора 14:27
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя 14:24
Российские игроки осудили польскую игру за «убийство советских солдат» 14:19
Авербух рассказал о знакомстве с Арзамасовой 14:19
В ДНР предупредили о подготовке Киева к горячей фазе войны 14:18
Бесплатная ставка 1000 р.

Утвержден расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

close
100%
Depositphotos

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство утвердило расширенный список в национальную команду России для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Сегодня был утвержден список кандидатов. Он включает 599 спортсменов. Он согласован с Олимпийским комитетом России (ОКР) и федерациями. По 13 видам спорта, представители 45 регионов России. В настоящее время завершен отбор по двум видам спорта — в хоккее у мужчин и женщин и в фигурном катании на коньках», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее главный тренер национальной сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что на Олимпийских играх в Пекине не будет главы штаба.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть