Утвержден расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство утвердило расширенный список в национальную команду России для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«Сегодня был утвержден список кандидатов. Он включает 599 спортсменов. Он согласован с Олимпийским комитетом России (ОКР) и федерациями. По 13 видам спорта, представители 45 регионов России. В настоящее время завершен отбор по двум видам спорта — в хоккее у мужчин и женщин и в фигурном катании на коньках», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее главный тренер национальной сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что на Олимпийских играх в Пекине не будет главы штаба.