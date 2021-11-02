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В «Динамо» прокомментировали запрет на проведение матча с «Краснодаром» в Москве

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РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможный запрет на проведение домашнего матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)против «Краснодара».

«Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30 процентов зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждем ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры», — цитирует Пивоварова пресс-служба «Динамо».

С 28 октября по 7 ноября в Москве и Московской области действуют ужесточенные антикоронавирусные меры. Максимальная разрешенная заполняемость футбольных и хоккейных арен в Москве и Санкт-Петербурге в условиях периода нерабочих дней составит 30 процентов. В ряде регионов в этот период игры РПЛ будут проходить без болельщиков на трибунах.

В Подмосковье наложен запрет на посещение матчей «Химок» против «Урала» (31 октября). В Самаре 6 ноября без зрителей пройдет игра между «Крыльями Советов» и «Химками». Тульский «Арсенал» при пустых трибунах сыграет против «Уфы» (6 ноября).

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве.

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