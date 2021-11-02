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Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве

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РИА Новости

Роспотребнадзор официально запретил проведение матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Краснодар» в Москве. Об этом сообщает «Чемпионат».

«В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо, с большой долей вероятности, в ближайшее время придет и в «Спартак». Таким образом под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». В «Динамо» рассматривают вариант обменяться кругами с «Краснодаром», либо провести матч на «Арене Химки». «Спартак» также может обратиться к руководству подмосковной арены», — рассказал изданию источник в Российской премьер-лиге (РПЛ).

С 28 октября по 7 ноября в Москве и Московской области действуют ужесточенные антикоронавирусные меры. Максимальная разрешенная заполняемость футбольных и хоккейных арен в Москве и Санкт-Петербурге в условиях периода нерабочих дней составит 30 процентов. В ряде регионов в этот период игры РПЛ будут проходить без болельщиков на трибунах.

В Подмосковье наложен запрет на посещение матчей «Химок» против «Урала» (31 октября). В Самаре 6 ноября без зрителей пройдет игра между «Крыльями Советов» и «Химками». Тульский «Арсенал» при пустых трибунах сыграет против «Уфы» (6 ноября).

Ранее сообщалось, что спортивные мероприятия в Подмосковье пройдут без зрителей с 28 октября по 7 ноября.

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Футбол. Чемпионат России
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