Спортивные мероприятия в Подмосковье пройдут без зрителей с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

«В период с 28 октября по 7 ноября приостанавливается проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Исключения составят всероссийские и областные соревнования по согласованию с Роспотребнадзором. Они будут проводиться без присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (в том числе при организации мероприятий будут разведены потоки спортсменов и обеспечивающего персонала)», — написал чиновник в своем Instagram.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других.

Если говорить о футболе, то 31 октября в Химках должен пройти матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и «Уралом».

Ранее сообщалось, что в России захотели разрешить в ТЦ и кафе пускать посетителей с QR-кодом.