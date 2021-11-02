Тренер Жулин предложил добавлять Туктамышевой баллы за возраст

Двукратный олимпийский призер, а ныне тренер Александр Жулин предложил премировать возрастных фигуристок дополнительными баллами.

«В 17 лет добавлять фигуристке один балл, в 18 — два и так далее. Потому что тело меняется с возрастом. Думаю, такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеры. Туктамышева выступает без ошибок и сама получает удовольствие от своего катания. Она пример для других фигуристок. Дважды она оказывалась вне команды на Олимпийские игры, но не опустила руки», — приводит слова Жулина Sputnik в Японии.

В ночь на 31 октября россиянка Камила Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada. По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

Туктамышева в свои 24 года всерьез претендует на то, чтобы завоевать одну из трех путевок на Олимпиаду в Пекин — 2022 и оставить за бортом кого-то из учениц Этери Тутберидзе. Прямо сейчас Елизавета получает оценки выше, чем Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых и Дарья Усачева.

Ранее Ирина Роднина оценила шансы Туктамышевой попасть на Олимпиаду-2022.