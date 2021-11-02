Загитова удивилась новому амплуа Медведевой в сексуальном номере с Милохиным

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова взяла интервью у пары двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина после их выступления в шестом выпуске шоу. В частности, Загитову удивил яркий образ, в котором предстала Медведева.

«Ребята, у вас был такой веселый молодежный номер, просто вау! Женя, вопрос к тебе. Ты редко катала такие зажигательные номера в спорте. Как тебе в таком амплуа?» — спросила Загитова.

«Это правда, что мое амплуа больше лирика, драма, в спорте брала в основном такие образы. Только в показательных номерах иногда зажигала, но не на турнирах. А у нас здесь турнир на «Ледниковом периоде». Но сейчас у меня время перемен. И мне в таком образе понравилось», — передает слова Медведевой корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее Навка назвала номер Медведевой и Милохина «сексуальным».