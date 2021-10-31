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Валиева установила два мировых рекорда на дебютном этапе Гран-при

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РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда на втором этапе Гран-при Skate Canada, который завершился в Ванкувере.

В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе набрала 180,89 балла, а по сумме — 265,08. Эти показатели являются рекордными в женском одиночном фигурном катании на официальных соревнованиях.

Валиевой удалось обновить свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada.

По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

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