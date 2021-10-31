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Экс-игрок «Спартака»: в одиночку Витории тяжело тащить команду

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Global Look Press

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о нынешней ситуации в московском клубе и будущем главного тренера команды Руя Витории.

«Все виноваты. Сейчас такая история, что все против него. Атмосфера вокруг команды и внутри нее. В одиночку ему тяжело тащить. Уходить ли ему? Как один из шагов, то, наверное, да. Но есть ли в этом смысл!? Придет другой и будет то же самое. Можно регулярно менять тренеров, но здесь я вижу более глобальную историю происходящего», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7 в матче 13-го тура РПЛ. Туром ранее красно-белые проигрывали по ходу матча в дерби «Динамо» 0:2, но отыгрались на последних минутах. В матче 14-го тура московский клуб вел 1:0 у «Ростова», но упустил победу после серии грубых ошибок в компенсированное время.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

Ранее экс-тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что после поражения от «Зенита» 1:7 он бы не выходил из раздевалки до утра.

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