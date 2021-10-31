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Романцев: после поражения от «Зенита» 1:7 я бы не выходил из раздевалки до утра

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Twitter «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» со счетом 1:7 и вспомнил, что в его карьере подобных разгромов не было.

«Я даже не могу представить, какой это стресс для любого тренера. К счастью, меня в этом плане футбольный бог миловал. Не могу представить состояние Витории после питерского позора. Я бы еще подумал — выходить мне из раздевалки или остаться в ней до утра. Возможно, у Витории уже есть какой-то опыт возвращения команды в игру после такого удара. Мне он, к счастью, не пригодился», — сказал Романцев «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7 в матче 12-го тура РПЛ. Туром ранее красно-белые проигрывали по ходу матча в дерби «Динамо» 0:2, но отыгрались на последних минутах. В матче 14-го тура московский клуб вел 1:0 у «Ростова», но упустил победу после серии грубых ошибок в компенсированное время.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

Ранее бывший тренер «Спартака» Романцев поддержал защитника Рассказова.

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