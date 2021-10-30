Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Эрмитаже объяснили, зачем охранник избил парня блогерши-милионника 16:55
В Екатеринбурге начали предоставлять услугу покупки по QR-коду 16:54
Панарин рассказал, как его отчислили из школы «Трактора» 16:53
Меркель рассказала, чем займется на пенсии 16:49
Опубликовано полное видео задержания Рашкина с тушей лося 16:40
В РПЦ с опаской отнеслись к системе Face Pay в московской подземке 16:31
Назван настоящий размер пенсии актрисы Светланы Светличной 16:28
В Южной Корее подросток умер после вакцинации от коронавируса 16:28
Агент Эриксена отреагировал на возможный уход игрока из «Интера» 16:25
Солдатова: желаю Авериным принять взвешенное решение о том, стоит продолжать карьеру... 16:11
Бесплатная ставка 1000 р.

Солдатова объяснила низкую оценку Арины Авериной за обруч в многоборье на ЧМ

close
100%
РИА Новости

Трехкратная чемпионка мира в командном зачете, чемпионка мира в упражнении с лентой Александра Солдатова в беседе с «Газетой.Ru» выразила сожаление в связи с тем, что Арина Аверина не смогла занять второе место в личном многоборье на чемпионате мира в Японии.

Арина набрала 103,200 балла и взяла бронзу, уступив Дине Авериной (108,400) и Алине Горносько из Белоруссии (105,300).

«Насчет Ариши — конечно, обидно, что сегодня были небольшие помарочки, которые не позволили ей занять второе место. Но девочка из Белоруссии Алина Горносько сегодня выступала тоже достойно. И в любом случае третье место — это хороший результат. Не такой, какой мы привыкли видеть, — что первая Дина, а вторая Ариша, — но все равно хороший. Арина в любом случае находится на пьедестале, и я желаю девочкам, чтобы они сейчас как следует порадовались, что закончился столь сложный старт, который еще и был сразу после Олимпиады.

Надеюсь, что у Ариши сегодня будут только положительные эмоции. Я за нее чисто по-человечески, по-дружески переживаю, потому что не всегда получается достичь того результата, которого она достойна», — сказала Солдатова.

Также гимнастка объяснила низкую оценку Арины в многоборье за упражнение с обручем (24,150 балла) при том, что девушка не допустила грубых ошибок. Ранее Солдатова признавалась, что будет особенно переживать за обруч Арины, поскольку спортсменка уронила этот предмет в отдельном финале.

«В чем причина низкой оценки? На самом деле, если разбирать, то на том риске, который у Арины не получился в отдельном финале с обручем, в многоборье она тоже допустила ошибку — не доделала, не сделала вращательные.

Помарочки действительно были, но судьи очень строго к ней отнеслись. Арина дала небольшой повод, за который поплатилась, получив такую низкую оценку. Это правда было неожиданно, потому что с потерей обруча она получила оценку выше, чем сейчас, когда выступила без потерь — лишь с маленькими недочетами, которые не требовали такого снижения баллов», — отметила Солдатова.

Ранее гимнастка выразила надежду, что после рекордов Дины Авериной на чемпионате мира результаты Олимпиады-2020 будут забыты.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть