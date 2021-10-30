Гербольдт оценила первое выступление Косторной с новой программой на Гран-при Канады

Фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «Газетой.Ru» оценила выступления россиянок на этапе серии Гран-при в Канаде. Среди одиночниц Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли первое, второе и третье место соответственно по итогам короткой программы.

Гербольдт уделила особое внимание Косторной, отметив, что ей предстоит сложная задача — побороться за место в олимпийской сборной.

«Для меня здесь нет никаких сюрпризов. У Алены не накатанная программа, но исходя из того, как она каталась в прошлом сезоне, для меня было очевидным именно такое расположение первой тройки.

Мне кажется, что на сегодняшний день наши девочки лучшие, и они соревнуются не со всем миром, а между собой. Основная сложность для Косторной будет в том, чтобы занять место в тройке не на Гран-при, а на чемпионате России. Мне кажется, речь именно об этом — попадет она в олимпийскую сборную или нет. А то, что наши девочки — лучшие в мире, сейчас состоявшийся факт.

Сможет ли она среди лучших отобраться на Олимпиаду — вот здесь у меня возникают вопросы. И маленькие девочки подросли, которые в этом году уже могут выступать на взрослом уровне, — они тоже составят конкуренцию», — сказала Гербольдт.

Ранее Камила Валиева рассказала о своих амбициях в олимпийском сезоне.