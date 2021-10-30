Дина Аверина лидирует после первого упражнения в финале многоборья на ЧМ-2021

Российская гимнастка Дина Аверина лидирует после первого упражнения в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира 2021 года в Японии.

23-летняя спортсменка выступала с обручем и получила от судей оценку 28,000 балла.

Следом за ней в турнирной таблице располагается белорусская гимнастка Алина Горносько, которая за упражнение с лентой получила 27,400 балла.

Арина Аверина, выступавшая с мячом, заработала 23,550 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Напомним, что сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Отечественные гимнастки завоевали пять золотых медалей: три из них на счету Дины Авериной, еще две награды высшей пробы Россия завоевала за победу в групповом многоборье и за победу в командном турнире.

Ранее россиянка Наталья Кузьмина вновь появилась в списках кандидатов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).