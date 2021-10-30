Фигуристка Валиева рассказала о своих амбициях в олимпийский сезон

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о своих амбициях в олимпийский сезон

Напомним, что по итогам первого соревновательного дня ученица Этери Тутберидзе лидирует в турнирной таблице по итогам короткой программы на Гран-при Канады Skate Canada..

«Понимаю, что год олимпийский, но не думаю об этом, живу моментом. Пробую отобраться на Олимпийские игры, я буду счастлива, если попаду туда», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Напомним, что этап Гран-при Skate Canada проходит с 29 по 31 октября. На соревнованиях Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Ранее сообщалось, что во время проката у Дарья Павлюченко после падения на лед в одном из эпизодов порвались колготки.