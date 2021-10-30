Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дзюба выложил пост в честь рекорда по голам в чемпионате России 10:38
Умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов 10:27
Сыровар Олег Сирота объявил о разводе с женой 10:24
Microsoft стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple 10:24
Netflix показал трейлер второго сезона «Ведьмака» 10:05
Руководство Росздравнадзора поможет регионам в борьбе с коронавирусом 09:58
Миранчук может пополнить состав «Торино» 09:58
Европарламент подал в суд на Еврокомиссию из-за Польши 09:53
Княгиня Монако вернулась на родину на фоне секс-скандалов мужа 09:44
Месси нанес больше всех безголевых ударов в чемпионате Франции 09:38
Бесплатная ставка 1000 р.

Фигуристка Валиева рассказала о своих амбициях в олимпийский сезон

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о своих амбициях в олимпийский сезон

Напомним, что по итогам первого соревновательного дня ученица Этери Тутберидзе лидирует в турнирной таблице по итогам короткой программы на Гран-при Канады Skate Canada..

«Понимаю, что год олимпийский, но не думаю об этом, живу моментом. Пробую отобраться на Олимпийские игры, я буду счастлива, если попаду туда», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Напомним, что этап Гран-при Skate Canada проходит с 29 по 31 октября. На соревнованиях Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Ранее сообщалось, что во время проката у Дарья Павлюченко после падения на лед в одном из эпизодов порвались колготки.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть