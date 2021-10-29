Гвардиола прокомментировал отставку главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, долго игравший и затем тренировавший «Барселону», прокомментировал увольнение с поста наставника сине-гранатовых Рональда Кумана.

«Мы с Рональдом точно знаем, что зависим от результатов. Ни один тренер не может удержаться на своем посту без хороших результатов. Ни один. Нас судят по результатам. Как своему другу я желаю ему всего наилучшего.

Не знаю, что будет в «Барселоне». Серхи Бархуан стал тренером, желаю ему удачи. Насчет Хави, я не знаю, что будет. Не сомневаюсь, что он готов выполнить эту работу. Он знает испанский футбол и в целом футбол, а также полон энтузиазма», — приводит слова Гвардиолы Twitter.

PEP Ronald and myself we know exactly that we depend and live and expect and we are there for the results. Nobody can survive without good results. No-one. We are judged for the results. Like a friend of mine. I wish him all the best. — Manchester City (@ManCity) October 29, 2021

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 15 очков в десяти матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. 27 октября команда впервые с 2002 года проиграла мадридскому «Райо Вальекано» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о назначении временного главного тренера.