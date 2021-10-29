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Гвардиола прокомментировал отставку главного тренера «Барселоны»

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Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, долго игравший и затем тренировавший «Барселону», прокомментировал увольнение с поста наставника сине-гранатовых Рональда Кумана.

«Мы с Рональдом точно знаем, что зависим от результатов. Ни один тренер не может удержаться на своем посту без хороших результатов. Ни один. Нас судят по результатам. Как своему другу я желаю ему всего наилучшего.

Не знаю, что будет в «Барселоне». Серхи Бархуан стал тренером, желаю ему удачи. Насчет Хави, я не знаю, что будет. Не сомневаюсь, что он готов выполнить эту работу. Он знает испанский футбол и в целом футбол, а также полон энтузиазма», — приводит слова Гвардиолы Twitter.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 15 очков в десяти матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. 27 октября команда впервые с 2002 года проиграла мадридскому «Райо Вальекано» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о назначении временного главного тренера.

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Футбол. Чемпионат Испании
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