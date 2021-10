«Барселона» объявила о назначении временного главного тренера

«Барселона» объявила о назначении Серхи Бархуана исполняющим обязанности главного тренера каталонского клуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уже сегодня представит Бархуана команде. Пресс-служба каталонцев подчеркивает временный статус назначения специалиста на пост главного тренера.

49-летний наставник до последнего времени работал в резервной команде «Барселоны». С 1992 по 2002 год он выступал за каталонцев в качестве футболиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с главным тренером катарского клуба «Аль-Садда» Хави о том, что он возглавит команду.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 15 очков в десяти матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. 27 октября команда впервые с 2002 года проиграла мадридскому «Райо Вальекано» (0:1).

