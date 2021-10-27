Спортивный врач рассказал о характере травмы фигуристки Трусовой

Главный врач академии московского «Спартака» Никита Карлицкий рассказал о травме, с которой фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при сезона-2021/22 в Лас-Вегасе.

Специалист заявил, что стрессовый перелом одной из костей стопы на 90% является переломом пятой плюсневой кости.

«Это самая маленькая среди всех плюсневых костей, но при этом она испытывает максимальную нагрузку. Пробелма усталостный переломов в том, что они принципиально отличаются от обыкновенных. При травматическом переломе происходит воздействие силы, на которую кость попросту не рассчитана.

С усталостными переломами ситуация обстоит иначе: за счет гипернагрузок нарушается питание кости, и как следствие, она становится более хрупкой, и ломается даже при обыкновенной нагрузке», — приводит слова Кавлицкого «Чемпионат».

Ранее Алексей Ягудин высказался о перспективах Александры Трусовой в олимпийском сезоне.