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Спортивный врач рассказал о характере травмы фигуристки Трусовой

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный врач академии московского «Спартака» Никита Карлицкий рассказал о травме, с которой фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при сезона-2021/22 в Лас-Вегасе.

Специалист заявил, что стрессовый перелом одной из костей стопы на 90% является переломом пятой плюсневой кости.

«Это самая маленькая среди всех плюсневых костей, но при этом она испытывает максимальную нагрузку. Пробелма усталостный переломов в том, что они принципиально отличаются от обыкновенных. При травматическом переломе происходит воздействие силы, на которую кость попросту не рассчитана.

С усталостными переломами ситуация обстоит иначе: за счет гипернагрузок нарушается питание кости, и как следствие, она становится более хрупкой, и ломается даже при обыкновенной нагрузке», — приводит слова Кавлицкого «Чемпионат».

Ранее Алексей Ягудин высказался о перспективах Александры Трусовой в олимпийском сезоне.

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