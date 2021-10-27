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Опубликован точный диагноз фигуристки Трусовой

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John David Mercer/Reuters

Стал известен точный диагноз бронзовой призерки чемпионата мира 2021 года в женском одиночном фигурном катании Александры Трусовой.

По информации «Чемпионата», 17-летняя фигуристка выступала на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе со стрессовым переломом одной из костей стопы.

Напомним, Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America, который прошел в Лас-Вегасе. По ходу произвольной программы ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе чисто исполнила четверной лутц.

Второй стала ее соотечественница Дарья Усачева (217,31). Третье место заняла кореянка Ён Ю (216,97).

Следующий этап Гран-при пройдет в канадском Ванкувере. На Skate Canada Россию в женской одиночной программе должны представить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не поверила, что Александра Трусова выступала на этапе Гран-при в США с переломом стопы.

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