Российские фигуристы выиграли Гран-при США

На первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate America среди пар лучший результат показали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

За свою программу они получили 142,14 балла. В сумме за произвольную и короткую программы Тарасова и Морозов набрали 222,50 балла.

На втором месте расположились представители Японии Рику Миура и Рюичи Кихара (208,20), тройку лидеров замкнула другая российская пара — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).

Первый этап Гран-при Skate America проходит с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Пары

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) (222,50)

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) (208,20)

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) (205,53)

...

6. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) (183,12).

Ранее сообщалось, что россиянка Александра Трусова выиграла короткую программу на Гран-при США. Фигуристка получила за свой прокат 77,69 балла.