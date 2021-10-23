ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Веденина

Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на кончину двукратного победителя Игр-1972 в Саппоро Вячеслава Веденина.

«На 81-м году жизни скончался легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Петрович Веденин. Олимпийский комитет России выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Вячеслава Петровича», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ОКР.

Веденин — первый советский лыжник, завоевавший золото Олимпийских игр в индивидуальной мужской гонке. Он стал победителем гонки на 30 км на Играх-1972 в Саппоро, а также чемпионом в эстафете 4х10. Также Веденин четыре раза выигрывал чемпионат мира, 13 раз становился лучшим в первенстве СССР. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. В августе 2021 года он был награжден орденом Александра Невского.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на кончину двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина.