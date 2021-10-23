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Слуцкая высказалась о влиянии травмы Трусовой на ее выступление в США

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, как травма российской фигуристки Александры Трусовой может повлиять на ее выступление на Гран-при в США.

Трусова получила травму ноги перед стартом первого этапа серии Гран-при сезона-2021/22 Skate America.

«Увидим на соревнованиях, как скажется травма Саши Трусовой на ее прокате. Но как спортсмен я могу сказать одно: если есть серьезная травма и фигурист не может кататься, то он снимается с соревнований; если фигурист готов бороться с тем, что у него есть, то он идет и делает это», — приводит слова Слуцкой «Матч ТВ».

Фигуристка заявила, что сейчас не находится в той форме, чтобы выступать на максимуме. При этом бронзовый призер чемпионата мира 2021 года не исключила, что в будущем хочет увеличить количество четверных прыжков в своей программе с пяти до шести. Примечательно, что чисто пять четверных прыжков в нынешнем сезоне Трусова исполнила лишь на контрольных прокатах сборной России, которые состоялась в Челябинске.

Первый этап Гран-при Skate America проходит с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Трусова не вышла на пятничную тренировку Гран-при США. Об этом в своем Twitter проинформировал журналист Джеки Вонг.

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