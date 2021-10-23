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Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в США

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РИА Новости

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в США в соревнованиях пар.

За свое выступление российский дуэт получил 80,36 балла.

На втором месте оказались другие представители России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их прокат судьи оценили практически на пять очков меньше, фигуристы набрали 75,43 балла. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Японии Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63).

Еще одна российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков показали шестой результат — 64,15 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Произвольную программу пары покажут 24 октября в 04.00 по московскому времени.

Первый этап Гран-при Skate America проходит с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова не вышла на пятничную тренировку Гран-при США. Об этом в своем Twitter проинформировал журналист Джеки Вонг.

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