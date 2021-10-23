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Ягудин — о невыдаче виз российским фигуристам: в спорте стало много политики

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мыслями о проблемах с выдачей российским фигуристам канадских виз для выступления на этапе Гран-при в Канаде.

В числе тех, кто пока не имеет визы, — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Вылет в Канаду российской делегации запланирован на 24 октября. Соревнования пройдут с 29 по 31 октября.

«К сожалению, в спорте стало очень много политики. Жалко, что в какой-то момент обрывается спортивная составляющая людей, которые с детства, совсем с раннего возраста стараются быть лучшими в своей профессии», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».

Также экс-фигурист выразил уверенность, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прикладывает все усилия для разрешения данной ситуации.

Первый этап Гран-при Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса. На этом этапе Россию в женском катании будут представлять Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала проблемы с получением российскими фигуристами канадских виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде.

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