Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ольга Бузова не исключила своего ухода в политику 02:35
Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения «Атлетико» от... 02:30
В Свердловской области пропала 14-летняя школьница 02:27
В Госдуме заждались законопроекта об обязательной маркировке животных 02:21
Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован из-за допинга 02:10
В Вашингтоне перекрыли улицы из-за угрозы взрыва в здании Минтруда 02:09
В Ростовской области ввели обязательные ПЦР-тесты для выезжавших из региона 01:58
Блогер Mellstroy поздравил избитую им модель с «годовщиной» треш-стрима 01:55
Черчесов призвал понять решение Дзюбы не ехать в сборную России 01:50
На Украине незрячим паралимпийцам подарили билеты в зоопарк и книги... 01:47
Бесплатная ставка 1000 р.

Медведева и Милохин предстанут в образе советских школьников на «Ледниковом периоде»

close
100%
Пресс-служба Первого канала

Стало известно, в каком образе предстанут перед зрителями двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в новом выпуске шоу «Ледниковый период».

Дуэт покажет номер, в котором выступит в школьной форме советского образца, сообщает «Чемпионат.com». Фигуристка вышла на лёд в черно-белом фартуке, а на звезде шоу-бизнеса были надеты белая рубашка и красный галстук.

Новый выпуск шоу выйдет на экраны 23 октября, в субботу.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Евгении Медведевой и Данилы Милохина в новом эпизоде «Ледникового периода».

Медведева и Милохин выступили в третьем выпуске шоу в образах Джокера и Харли Квин из «Отряда самоубийц». После проката Тарасова назвала Милохина «чудесным» и отметила, что никогда не видела Медведеву такой, какой она стала в паре с ним. Судьи оценили выступление пары в 6,0 — самые высокие оценки были поставлены единогласно, как за технику, так и за артистизм.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях