Медведева и Милохин предстанут в образе советских школьников на «Ледниковом периоде»

Стало известно, в каком образе предстанут перед зрителями двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в новом выпуске шоу «Ледниковый период».

Дуэт покажет номер, в котором выступит в школьной форме советского образца, сообщает «Чемпионат.com». Фигуристка вышла на лёд в черно-белом фартуке, а на звезде шоу-бизнеса были надеты белая рубашка и красный галстук.

Новый выпуск шоу выйдет на экраны 23 октября, в субботу.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Евгении Медведевой и Данилы Милохина в новом эпизоде «Ледникового периода».

Медведева и Милохин выступили в третьем выпуске шоу в образах Джокера и Харли Квин из «Отряда самоубийц». После проката Тарасова назвала Милохина «чудесным» и отметила, что никогда не видела Медведеву такой, какой она стала в паре с ним. Судьи оценили выступление пары в 6,0 — самые высокие оценки были поставлены единогласно, как за технику, так и за артистизм.