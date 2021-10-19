Кокорин отреагировал на победу Team Spirit на чемпионате мире по Dota 2

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин прокомментировала первую в истории победу российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионате мира по игре Dota 2.

«Я никогда не играл в Dota 2, так что не понимаю в этом. За турниром The International не следил. Стараюсь находиться больше дома в свободное от тренировок время. В любом случае, круто, что наша команда выиграла.

Что касается увлечения CS:GO, даже не знаю, как называются турниры по ней. Просто дружу с ребятами из NAVI. Смотрю обзоры, когда они играют. Я не настолько фанат этой игры, как может показаться. Уже года два не играю, но раньше нравилось», — цитирует футболиста VseProSport.

Российская команда Team Spirit в финале The International 10 одержала победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:2.

Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе команды Team Spirit на киберспортивном турнире The International 2021 по Dota 2.