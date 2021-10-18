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Путин поздравил команду Team Spirit с победой на The International 2021

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на киберспортивном турнире The International 2021 по Dota 2.

Глава государства отметил, что российский коллектив впервые выиграл престижные соревнования.

«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российская команда Team Spirit в финале The International 10 одержал победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:2.

Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе команды Team Spirit.

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