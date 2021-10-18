Президент «Урала» назвал беспределом судейство в матче с ЦСКА

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу судьи Артема Любимова в домашнем матче против ЦСКА (0:1) в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В первом тайме мяч попал в руку хавбека красно-синих Бахтиера Зайнутдинова в штрафной площади армейцев. Главный арбитр встречи после использования системы видеоассистента рефери не стал назначать пенальти.

«Очень обидное поражение. Конечно, мы будем обращаться в судейскую комиссию, пусть разбираются с этими судьями. Это уже второй матч, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с «Краснодаром», теперь с нами.

Как так? Зайнутдинов явно сыграл рукой, но для арбитра это «в естественном положении». А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно? Подпрыгивать, что ли? Беспредел.

Вы, ЦСКА, считаете, что вы такой серьезный клуб. В таком случае, обыграйте нас так. Забейте нам пять мячей. А то вы мало того, что еле-еле играете, так еще и пенальти в ваши ворота не ставят. Все свистки в одну сторону», — приводит слова президента клуба Sport24.

После 11 туров чемпионата России армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Урал» идет на 14-м месте с девятью баллами.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл за армейский клуб в статусе капитана в 400-й раз.