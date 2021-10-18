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В «Фиорентине» оценили серьезность травмы Кокорина

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twitter.com/ACFFiorentinaEN

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо рассказал, на сколько серьезна травма российского форварда клуба Александра Кокорина.

Нападающий остался вне заявки «фиалок» на гостевой матч восьмого тура Серии А против «Венеции». У Кокорина выявлено мышечное перенапряжение.

«Действительно, у Кокорина мышечные проблемы. Пока не известно, когда он сможет приступить к групповым тренировкам. Необходимо время. Но его проблема — не серьезная», — приводит слова Ди Франческо «РБ Спорт».

В текущем сезоне россиянин трижды выходил на замену в матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 27 минут игрового времени.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов поделился мнением о причинах, по которым не задалась карьера Александра Кокорина.

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Футбол. Чемпионат Италии
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