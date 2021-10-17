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Актриса Муцениеце поддержала Бородину после критики судей на «Ледниковом периоде»

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Антонина Кирнос

Актриса Агата Муцениеце, которая участвует в «Ледниковом периоде» в паре с серебряным призером Олимпиады-2018 Александром Энбертом, в интервью «Газете.Ru» поддержала Ксению Бородину, выступающую в дуэте с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Дмитрием Соловьевым.

Телеведущая накануне выложила пост в Instagram, в котором призналась, что слова судей в третьем выпуске шоу ее «убили», и заявила, что уже «сдалась». Бородина регулярно подвергается критике на проекте и может покинуть его на следующей неделе, если зрители не спасут ее пару голосованием.

«Мне кажется, что Ксюшу Бородину надо было бы больше поддержать, она очень старается. Обидно, что ее не поддерживают — она такая молодец. Да все молодцы! — сказала Муцениеце. — Мне кажется, любой человек, который встал на коньки и пытается что-то изобразить, не умея, уже молодец.

Понятно, что у каждого по-разному получается, но иногда очень важно просто сказать слова поддержки, чтобы человек хотел стараться дальше. Мне кажется, что иногда этого очень не хватает от судей, хотелось бы, чтобы нас поддерживали чуть больше — особенно Ксюшу».

Ранее Энберт объяснил слова тиктокера Дани Милохина о том, что Евгения Медведева «не любит» Алину Загитову.

Полную версию интервью Муцениеце и Энберта можно будет прочитать на «Газете.Ru» в ближайшие дни.

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