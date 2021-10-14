Фигуристка Загорски попала в больницу и не выступит на этапе Гран-при в США

Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не смогут принять участие в соревнованиях в танцах на льду на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America из-за болезни спортсменки. Об этом заявила тренер пары Светлана Алексеева.

«Тиффани лежит в инфекционной больнице», — цитирует Алексееву РИА «Новости».

Российских фигуристов на американском этапе заменят Аннабель Морозова и Андрей Багин.

Первый этап Гран-при Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса.

Загорски и Гурейро выступают в дуэте с 2014 года. В прошлом сезоне пара завоевала серебро на этапе Гран-при в Москве, заняла второе место на чемпионате России, а также стала бронзовым призером третьего этапа Кубка страны.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что фигуристы получили американские визы для участия в этапе Гран-при в США. 8 октября в посольстве США в Ташкенте визы получили Дарья Усачева, Артур Даниелян, Даниил Самсонов, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Андрей Багин, выступающий в танцевальной паре с Аннабель Морозовой, а также ряд тренеров.