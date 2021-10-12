Навка назвала главный недостаток Медведевой и Милохина

Олимпийская чемпионка, судья «Ледникового периода» Татьяна Навка нашла единственный недостаток в катании двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина после их третьего выступления на проекте, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Клевый номер. От передачи к передаче вы завоевываете любовь зрителей, потому что вы такие безбашенные, молоды, озорные, классные, ни на кого непохожие. Но я хочу кое-что сказать — Илье Авербуху в первую очередь.

Ребята, вы уже третью передачу показываете шикарные образы, но мне хочется видеть у вас больше парного катания. Мы понимаем, что Женя — одиночница и никогда не каталась в паре. Ей очень тяжело. Но мне бы хотелось, чтобы вы уже совсем разрывали всех, поэтому нужно уделить отдельное внимание парному катанию», — посоветовала Навка.

«Рисковать или не рисковать?» — спросил ее ведущий проекта Алексей Ягудин.

«Учитывая, сколько им лет, конечно, рисковать! — ответила Навка. — Лед не обманешь, он вытаскивает изнутри все что есть. Даня сейчас катается наотмашь — значит, это его характер. Даня такой бесстрашный. Прыгает и не боится».

Также олимпийская чемпионка похвалила пару Медведевой и Милохина за единение с музыкой.

«Мы все время слышим фразу: «Музыка может съесть». И Илюша Авербух мне в свое время говорил: «Если ты неуверенно катаешься, нельзя брать сильную музыку, она тебя съест. И сегодня мы увидели, какая сильная была музыка у Жени с Даней — и она их вообще не съела. Они были нисколько не слабее ее», — подчеркнула Навка.

Ранее Медведева объяснила Алине Загитовой, почему не боится делать поддержки с Милохиным.